Афины , 19 мая, 2016, 23:06 — ИА Регнум. Руководитель греческого Совета по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов Атанассиос Бинис опроверг информацию о том, что найденные обломки в Средиземном море принадлежали самолету А320 компании EgyptAir. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Бинис заявл, что «оценка находок показала, что они не принадлежат самолету», потерпевшему крушение утром 19 мая у берегов Египта. Как говорит чиновник, данная информация подтверждена египетскими властями.

Военные Греции отмечают, что греческий военно-транспортный самолет C-130 по-прежнему прочесывает районы предполагаемого крушения А320 в поисках его обломков, а отправленный туда фрегат уже отозван. По их словам, все обнаруженные до сих пор потенциальные обломки были замечены египетским самолетом.