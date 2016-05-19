Псков, 19 мая, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Псковские власти составят «дорожную карту» по выявлению так называемых «домов-призраков», которые не попали в региональную программу Фонда капитального ремонта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом зашла речь сегодня, 19 мая, на совещании под руководством вице-губернатора Александра Кузнецова с главами районов.

Владимир Стожаров. Село Муфтюга. Наша комната. 1966

«Там живут люди, они не стоят на учёте и платят взносы в фонд капремонта. Мы должны найти эти дома и поставить их на учёт», — заявил Александр Кузнецов.

Ранее псковские власти заявляли, что таких домов в регионе может быть около 500.

«Домами-призраками» называют возведённые в советские годы строения, принадлежавшие колхозам, совхозам и другим организациям, которые не стоят на должном учёте. При их выявлении происходит корректировка программы капремонта.

Напомним, в региональную программу капремонта в настоящее время включено более 4,5 тыс. многоквартирных домов Псковской области. Капитальные ремонты планируется начать в 2016 году.