Каракас, 19 мая, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Депутат парламента Венесуэлы Таня Диас заявила, что оппозиция готовит государственный переворот. А именно, надеется повторить сценарий событий 11 апреля 2002 года с целью свержения действующего правительства.

картина художника Франсуа Бушо — генерал Бонапарт в Совете Cinq-Cents, 10 ноября 1799,

Напомним, что неудачный госпереворот 11 апреля 2002 года был вызван рядом обстоятельств. Реформы нового президента Венесуэлы Уго Чавеса вызвали значительное недовольство среди деловой элиты страны. В результате переворота к власти пришло временное правительство во главе с Педро Кармона Эстанго, который распустил национальный парламент, Верховный суд и приостановил Конституцию страны. Временное правительство не пользовалось поддержкой большинства вооружённых сил и впоследствии охрана президента Чавеса без кровопролития захватила президентский дворец Мирафлорес. что привело к свержению путча и возвращению к власти Уго Чавеса. Государственный переворот длился всего 47 часов, и был поддержан США и Чили.

Парламентарий Таня Диас подвергла резкой критике недавнюю демонстрацию оппозиции перед зданием Национального избирательного совета. Оппозиционеры требовали ускорить проведение референдума по отставке Николаса Маудро. Таня Диас уверена, что правые хотят втянуть Венесуэлу в гражданскую войну, комментирует La Radio del Sur.

Как сообщает BBC, тысячные акции протеста прошли в нескольких городах страны. Это стало самой крупной волной антиправительственных выступлений в связи с углубляющимся экономическим кризисом и отказом президента Мадуро провести референдум. На третий день демонстраций, начавшихся в понедельник, оппозиция призвала провести марш к зданию штаб-квартиры Национального избирательного совета (CNE) в Каракасе. Однако путь им был прегражден подразделениями сил безопасности, которые пустили в ход слезоточивый газ. Некоторые демонстранты стали бросать в ответ камни и бутылки. По меньшей мере четыре человека были арестованы

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