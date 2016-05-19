Вашингтон, 19 мая, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Бывший член Национального совета по безопасности на транспорте США Джон Гоглия отмечает, что первичное расследование указывает на то, что причиной крушения А320 была скорее бомба, чем структурные или механические нарушения, передает ABC News.

ullica.ru Бомба

Он заявил, что «учитывая тот факт, что (пилот) сделал эти крутые виражи без передачи радиосигнала бедствия подсказывает мне, что случилось что-то катастрофическое» с использованием «устройства».

Гоглия считает, что вариант с технической неисправностью «все еще необходимо учитывать», хотя он сам не верит в эту версию. Разрушение конструкции путем отделения куска алюминиевого покрытия самолета из-за изношенности металла возможно, но маловероятно, полагает эксперт.

Американский чиновник говорит, что последнее слово в расследовании за бортовыми самописцами.