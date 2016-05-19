Ижевск, 19 мая, 2016, 22:43 — ИА Регнум. На территории 7 пунктов сдачи ЕГЭ в Удмуртии в ходе проведения испытаний будут использовать специальные средства подавления сигналов сотовой связи. Об этом сообщил министр образования республики Андрей Мирошниченко, сообщает Udm-info.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Экзамен

В гимназии №56 Ижевска впервые применят технологию сканирования цифровых копий работ выпускников сразу после экзамена вместо сданных бланков.

Также впервые для отдаленных от центра районов — Юкаменского, Ярского и Камбарского — организуют печать контрольно-измерительных материалов для экзаменов, чтобы учителям не приходилось по ночам ездить в Ижевск. Глава ведомства считает, что необходимо организовать печать документов для всех районов Удмуртии, но в настоящее время на это нет средств.

Мирошниченко отметил, что в этом году осуществлять проверку будет региональная комиссия, тогда как в прошлые годы этим занималась муниципальная комиссия.

По его словам, первый единый государственный экзамен основной волны пройдет 27 мая. На территории республики будут работать 53 пункта сдачи ЕГЭ.

У выпускников Удмуртии при поступлении в вузы могут добавиться дополнительные баллы к ЕГЭ в случае сдачи норм ГТО. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игоря Краснова за выполнение норм для абитуриентов может добавиться до 10 пунктов к баллам единого государственного экзамена.

Больше всего баллов могут добавить при поступлении на профильные направления. Количество дополнительных баллов будет определять приемная комиссия вуза, куда поступает абитуриент.