Симферополь, 19 мая, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Российско-украинские отношения изменятся в лучшую сторону после смены власти на Украине. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Советский плакат «Навеки — вместе!»

«Возобновление братских отношений произойдет, когда на Украине сменится руководство, — сказал глава республики. — Я думаю, что это произойдет скоро. Они (власти Украины) успешно катятся к краху, экономическое состояние страны говорит о том, что коллапс наступит очень быстро».

Аксенов выразил надежду на то, что жители Украины выберут достойное руководство, которое будет стремиться сохранять братские отношения с Российской Федерацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.

18 марта 2014 года решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ официально вступило в силу.