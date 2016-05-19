Санто-Доминго, 19 мая, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Доминиканской республике, где в прошлое воскресенье состоялись всеобщие выборы, произошли массовые беспорядки, которые местные СМИ назвали «инциденты с насилием».

Rick Sharloch Местные жители. Доминикана

В ряде городов страны обстановка до сих пор остается напряженной. В Параисо и Бараона сторонники кандидата в мэры от Современной революционной партии (PRM) подожгли шины и выбросили строительный мусор перед избирательной комиссией, требуя пересчета голосов вручную. В Бонао произошли уличные столкновения. В Сан-Хуан-де-ла-Махуана полиции пришлось оцепить здание муниципальной избирательной комиссии, сообщает Prensa Latina,

Напряженная обстановка сохраняется и в столице страны. Этому способствует то обстоятельство, что в ряде муниципалитетов все еще не объявлены итоги выборов.

Напомним, что по итогам президентских выборов страну вновь возглавит Данило Медина, который получил широкую народную поддержку.