Пенза, 19 мая, 2016, 22:08 — ИА Регнум. В Пензе пропали две девочки в возрасте 13 и 15 лет. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение несовершеннолетних»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

Подросток

По данным следствия, 17 мая днем девочки ушли на улицу и до настоящего времени их местонахождение не известно­.

В данный момент следствие проводит мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств исчезновения и установление местонахождения пропавших.

СУ СКР просит всех, кому что-либо известно о местонахождении исчезнувших обращаться в Следственное управление или полицию.