Липецк, 19 мая, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Пассажирский маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево в Липецке. Как сообщает управление МВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали 9 человек.

В автобусе

Авария произошла в четверг, 19 мая, в районе пл. Петра Великого.

«24-летний водитель ВАЗ 2106, движущийся по крайне левой полосе, при перестроении не предоставил преимущества автобусу, который двигался по крайне правой полосе, — говорится в сообщении. — При резком торможении автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.