Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Бывшего участника боев без правил и националиста Вячеслава Дацика арестовали на два месяца. Такое решение сегодня принял Петроградский районный суд, сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по Петербургу.

Обитательница публичного дома

Заседание по избранию меры пресечения проходило почти шесть часов в закрытом режиме, журналистам не разрешили даже прослушать оглашение решения, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дацику предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия).

В ночь на 18 мая Дацик ворвался в бордель на Васильевском острове и заставил нескольких проституток вместе с клиентами голыми идти по улице до отдела полиции. По словам самого Дацика, одним из клиентов оказался гражданин Финляндии.

Затем Вячеслав Дацик направился в публичный дом на Петроградской стороне. По версии следствия, в бутик-отеле «Графтио» Дацик сломал дверь в одном из номеров, где находилась москвичка. «Применив физическую силу, Дацик переместил женщину в коридор отеля, где ей удалось от него вырваться и убежать. Своими действиями Дацик нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища», — заявляют следователи.

В отношении Дацика также возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Причина в том, что во время инцидента в притоне на Васильевском острове у граждан пропали материальные ценности. Это преступление может повлечь уже до 10 лет заключения.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, суд согласился с доводами СКР, отправив Вячеслава Дацика в следственный изолятор до 18 июля 2016 года.

Напомним, что Дацик, участник соревнований по «боям без правил», в декабре 2012 года был приговорен к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, Дацик бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище. В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в РФ. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии.