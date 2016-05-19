Вашингтон, 19 мая, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Российские самолеты, которые проводят «опасные маневры» рядом с кораблями и самолетами США, могут спровоцировать «случайную конфронтацию» между Москвой и Вашингтоном. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил заместитель главы Пентагона Боб Уорк, выступая на американо-норвежской оборонной конференции в Вашингтоне.

Советский плакат «Нулевое решение»

«Мы знаем, что может произойти один небольшой инцидент, причину которого обе стороны будут видеть в друг друге, и он может привести к случайной конфронтации, которую никто не хочет», — сказал он.

При этом Уорк добавил, что ранее Вашингтон уже наблюдал «небезопасные и непрофессиональные маневры» самолетов и надводных кораблей РФ.

Ранее в Пентагоне завили, что 12 апреля российский Су-24 дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием Donald Cook. Из-за этого был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту судна.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.

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