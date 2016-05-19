Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Прокуроры Ростовской области отчитались о доходах за 2015 год. Так, например, главный гособвинитель Дона Юрий Баранов заработал немного меньше, чем в 2014-м — 2 млн 793 тыс. рублей. А вот его супруга свой годовой доход увеличила до 754 тыс. рублей. Кроме того, жена прокурора приобрела Mercedes-Benz. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 19 мая со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте регионального надзорного ведомства.

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Из объектов недвижимости, находящихся в собственности, у Юрия Баранова есть два гаража, земельный участок, 2/3 жилого дома. В пользовании у него квартира площадью 89,6 кв. метров.

Четыре заместителя прокурора за прошедший год заработали меньше руководителя. Тем не менее, их доход держался практически на уровне 2 млн рублей. Но наиболее интересна фигура заместителя гособвинителя Сергея Паволина. Один из трёх его несовершеннолетних детей за год смог заработать более 1,1 млн рублей. В собственности у ребенка 2/3 квартиры площадью 47,3 кв. метров, а также в пользовании — квартира 36 кв. метров. В собственности Паволина недвижимости нет.

Больше мужа заработала супруга заместителя прокурора Алексея Киреева. Доход жены составил 3,4 млн рублей, тогда как у супруга — 2,1 млн рублей. У жены также есть в собственности три нежилых помещения, 1/96 земельного участка, ¼ квартиры, а также два автомобиля марки Mercedes, прицеп Силенд HP2.

Первый заместитель прокурора Андрей Сысоенков заработал практически те же деньги, что и в 2014-м — почти 2,2 млн рублей. В его собственности и собственности супруги значатся две квартиры площадью 79,4 и 44,6 кв. метров. У жены есть еще доля 5/18 в квартире площадью 62 кв. метра. Как и год назад, Сысоенков водит автомобиль «Тойота Королла филдер».

Что касается доходов районного и городского уровней, то богаче всех по доходам стал прокурор города Зверево Сослан Примозец. В 2015 году он заработал свыше 3,5 млн рублей. В собственности также есть доля земли и незавершенного объекта строительства. У супруги прокурора, которая заработала за год чуть более 50 тыс. рублей, собственности нет. Из автомобилей Примозец имеет AudiA6, а жена — MazdaCX5.

Еще одна заметная фигура — прокурор Пролетарского района областного центра Александр Ткачев. Он заработал более 1,4 млн рублей. Но в его списке недвижимости значатся 13 земельных участков общей площадью более 1,7 млн кв. метров, шесть нежилых зданий. Правда, теперь нет у Ткачева в собственности Toyota Camry, как год назад, но «ГАЗ-САЗ 3507» остался. Супруга Ткачева заработала 4,9 млн рублей. В её собственности квартира и земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. метров, а все земельные участки супруга, а также жилой дом и нежилые здания находятся в её пользовании.