Севастополь, 19 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум. По предварительной оценке правительства Севастополя, ущерб от энергоблокады экономике города составил 150−200 млн рублей. Об этом 19 мая журналистам заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Общей цифры ущерба пока нет, пока порядка 150−200 млн рублей, — сказал губернатор. — Точные цифры будут известны позже. Документы по ущербу поступают в правительство РФ нарастающим итогом. А дальше, думаю, будет принято соответствующее решение на межгосударственном (Россия и Украина) уровне».

Он добавил, что убытки подсчитываются предприятиями всех форм собственности, работа будет закончена до 25 мая — дня отмены режима ЧС.

Крым был полностью обесточен 22 ноября после подрыва опор линий электропередач, идущих с территории Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Ситуация улучшилась с запуском первой нитки энергомоста «Кубань — Крым» 2 декабря, запуск второй нитки 15 декабря увеличил мощность передаваемой электроэнергии до 400 МВт.

После запуска 11 мая четвертой нитки энергоснабжение Севастополя полностью восстановлено.