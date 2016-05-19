Севастополь, 19 мая, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Севастополь выйдет из режима чрезвычайной ситуации 25 мая. Резервные источники питания, которые использовались в период энергоблокады, подлежат инвентаризации, часть из них вернут на материк. Об этом 19 мая журналистам заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло, передает корреспондент ИА REGNUM.

Электрическая лампочка

«На заседании оперативного штаба сегодня принято решение о выходе из режима чрезвычайной ситуации с 25 мая. До этого времени все структуры, которые задействованы в этом режиме, должны провести инвентаризацию материальных средств, которые, начиная с 23 ноября 2015 года, были доставлены в Севастополь и развернуты на различных объектах», — сказал Меняйло.

Он добавил, что часть поступивших в город дизель-генераторов (ДГУ) останется в Севастополе, а часть будет отправлена на материк.

Более 30 ДГУ большой мощности и 100 автономных источников питания, которые обеспечивали фиксированную, мобильную связь и систему управления, будут «переданы должностным лицам под ответственное хранение».

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