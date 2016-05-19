Иваново, 19 мая, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Семьям погибших на предприятии «Ивпенопластстрой» в Ивановской области будет оказана дополнительная финансовая помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Ликвидация пожара

Как рассказали в ведомстве, органы социальной защиты населения по поручению губернатора в настоящее время работают с семьями погибших, также для них организована психологическая помощь. Заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш уточнила, что в соответствии с федеральным законодательством об обязательном социальном страховании в случае смерти официально трудоустроенного работника на производстве размер выплаты, которая выплачивается Фондом социального страхования, составляет один миллион рублей. Дополнительно семьям окажут помощь из резервного фонда правительства Ивановской области. Семьям с несовершеннолетними детьми поддержку окажут также по линии органов соцзащиты населения.

Следственными и надзорными органами выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Следователи выяснили, что помимо основной деятельности на предприятии велась переработка нефтепродуктов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре человека пострадали в результате пожара в цехе по производству пенопласта ООО «Ивпенопластстрой» в Шуйском районе Ивановской области вечером 17 мая. После госпитализации все пострадавшие скончались. Все они были мужчинами в возрасте от 28 до 36 лет.