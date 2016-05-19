Греция, 19 мая, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Министерство авиации Египта сообщает об обнаружении «плавающих материалов», включая спасательные жилеты и пластиковые предметы у побережья греческого острова Карпатос, передает ABC News. Их нашли недалеко от предполагаемого места крушения А320.

Konstantin von Wedelstaedt Самолет авиакомпании EgyptAir

Министерство, по его заявлениям, кооперирует с партнерами из Греции, чтобы проверить находки для выяснения, принадлежат ли объекты самолету авиакомпании EgyptAir, потерпевшему бедствие в Средиземном море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии причины крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.