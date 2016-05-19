Москва, 19 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сдержала данное сотрудникам СМИ обещание и станцевала «Калинку» на приеме на саммите Россия-АСЕАН, который проходит в Сочи (Краснодарский край). Как передает Life.ru, исполнить танец дипломату не помешали даже туфли на 15-сантиметровой шпильке.

YouTube Мария Захарова танцует «Калинку»

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства анонсировала свое выступление на брифинге для прессы.

«Я хотела напомнить вам, что сегодня в 19:00 состоится приём для журналистов на территории этого комплекса, — заявила Захарова. — Могу вам обещать, что в программе будут русские народные танцы. С меня «Калинка».