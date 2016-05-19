Брюссель, 19 мая, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри принес свои «соболезнования Египту и всем странам», граждане которых находились на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании EgyptAir, сообщает The New York Times.

Konstantin von Wedelstaedt Самолет авиакомпании EgyptAir

Выступая в штаб-квартире НАТО, Керри заявил «США предоставляют поддержку в поисках и уполномоченные органы делают все», чтобы установить факты произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии причины крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.