Кишинёв, 19 мая, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Экс-посол Молдавии в Австрии и Словакии Андрей Попов в интервью молдавскому телеканалу «21» проанализировал ключевые последние события в стране и вес основных политических сил: о военной технике США в Кишинёве и протестах против неё, о Дне Победы 9 мая, о выборах президента страны.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

Об американской технике к 9 мая:

«По итогам присутствия военно-инженерной техники на Площади Великого Национального собрания — выиграли все и власть, и оппозиция, каждый смог получить свое. А народ остался с неприятным привкусом и ощущением, что страна расколота. У меня критерий позитивности или негативности политиков, исходя из критерия — они играют на объединение или на раскол страны.

Несмотря на то, что войска НАТО не впервые принимают участие в совместных учениях с молдавской армией, техника была впервые выставлена на площади Великого Национального собрания, и так совпало, что это было запланировано на 9 мая. Но те, кто принимал решение либо не оценили, либо специально так сделали. Однако в результате часть общества расценило это как провокацию, и это плохо. Я думаю, что американцы, в конце концов, были не рады такой ситуации, и не случайно, что 8-го мая вечером техника была убрана с площади.

В СМИ по-разному была отражена данная ситуация, некоторые показали чуть ли не десятки тысяч, а в реальности было несколько десятков человек, и возникал только один вопрос — зачем? Логика наращивания конфронтации, логика раскола, на котором наживают политические очки и крайне правые, и крайне левые, — она запущена давно, еще до независимости Республики Молдова. Когда страна делится на два лагеря, очень легко, в принципе фундаментально очень разумных, вменяемых, прагматичных молдаван, а я имею в виду всех граждан Республики Молдова, таким образом их легко напугать — то ли российскими танками, то ли объединением с Румынией. Напуганных людей легче контролировать, манипулировать ими».

О Дне Победы:

«Я считаю 9 мая Днем Победы. Но обязательно его нужно проводить так, чтобы не давать поводов другим противостоять, это не партийный праздник. Для меня 9 мая — это праздник, это святой праздник, без пафоса. Это и день памяти, и день скорби. Я прожил 3 года в Австрии и три раза был на Дне освобождения, дне счастья. Австрийцы считают, что 13-го апреля 1945 года Красная Армия их освободила, и это бесспорный плюс. У нас же отношение полярное.

Когда Партия социалистов, обладающая поддержкой, структурами, СМИ, ведет себя странно, когда ты видишь, что половина страны тебя не воспринимает, то попытайся не монополизировать понятия нейтралитет, молдаванин. Люблю Молдову… Я не понимаю — зачем использовать в узких политических целях такие святые понятия как любовь к Родине.

В нашей стране есть специфика, так сложилась, что молдаване служили и в румынской, и в Красной Армии, уже должно наступить время, когда мы должны уважать память наших дедов, а не переписывать историю. Победа была над фашизмом, и это праздник для всего человечества. И я считаю, что это основа, для того чтобы для всех вменяемых граждан в Республике Молдова это был праздник, день памяти, день уважения, день благодарения. Есть политическая и геополитическая инструментализация, но нужно уметь отделять вещи правильные от вещей конъюнктурных.

Будущее нужно стоить сегодня. Я посмотрел учебник истории 9-го класса, то как там написано это неправильно. Нельзя говорить, что в 1941 году Бессарабию освободили. Нас не освободили. Да были депортации, был голод, были страшные времена. Но это никому не дает право говорить, что Бессарабию Антонеску «освобождал». Нельзя отрицать Холокост, и зверское уничтожение более двухсот тысяч евреев и цыган. Это преступление против человечества. Никаких оправданий у этих преступлений быть не может. Я не помню, кто авторы, но учебники истории должны отражать государственную политику. Во всем мире историю преподают так, чтобы у детей воспитывать гордость за предков и веру, что они дело предков продолжают, что у нас есть корни».

О том президенте, который нужен стране:

«Президент, за которого просто не было бы стыдно. Люди хотят не стыдиться того, кто их представляет. Второе. Сегодня люди ждут в первую очередь честного, справедливого (то есть народного) и сильного лидера. Честный. Ну хотя бы чуть-чуть, люди уже не верят, что может быть полностью честный. Справедливый. Чтобы когда ты говоришь о президенте, ты понимал, что может, ты его и не любишь, ты за него не голосовал, но он и тебя в какой-то степени представляет. Сильная личность. Чтобы он мог противостоять тем негативным процессам консолидации власти в одних руках, которые происходят в нашей стране, и которые нашу страну могут задушить и развалить. Глава государства должен обладать способностью сплотить наше расколотое общество.

Я хочу, чтобы слушая новогоднее обращение президента, у меня не возникало желания выключить телевизор или переключить канал (что происходит очень часто). Чтобы этот человек давал в общество посыл на объединение, посыл на веру в будущее, давал гражданам определённое чувство защищённости, уверенности в том, что он страну не сдаст, не сольёт».