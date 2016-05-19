Брюссель, 19 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Бельгийские власти освободили подозреваемого в совершении теракта в Париже 13 ноября, передает Associated Press.

krasnoyeznamya.ru Терроризм. Плакат

Федеральный прокурор Бельгии объявил о том, что 29-летний Закария выпущен на волю, но будет находиться под жестким контролем полиции.

Бельгийский гражданин Закария был одним из двух задержанных во время полицейского рейда 20 января в брюссельском квартале Моленбек, где проживали или останавливались террористы. Он был обвинен в теракте и участии в террористической группе. Обвинения все еще не сняты с подозреваемого.

Кроме того, власти провели моделирование некоторых событий, предшествовавших атакам 22 марта в Брюсселе, в результате которых погибли 32 человека. Каких-либо инцидентов не не было зарегистрировано во время учений в районе, откуда трое мужчин на такси отправились в аэропорт Брюсселя. В учиненных ими двойных взрывах погибли 16 человек.