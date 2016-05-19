Москва, 19 мая, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В центре Москвы сотрудники полиции задержали 32-летнего гражданина США, который находился в розыске по подозрению в хакерских атаках. Об этом сообщили в четверг, 19 мая, в пресс-службе МВД РФ.

«Задержан мужчина, разыскиваемый спецслужбами Соединенных Штатов Америки, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Он обвиняется в совершении преступлений в сфере высоких технологий».

Известно, что гражданин США обвиняется в краже личных данных миллионов клиентов крупнейших компаний США и мошенничестве с ценными бумагами.

«В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК, — говорится в сообщении. — О его задержании сообщено инициатору розыска».