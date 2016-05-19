Жители военного городка против передачи его Калужской области
Калуга, 19 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В бывшем военном городке «Серпухов-15», что в поселке Курилово, состоялось выездное заседание Совета депутатов Серпуховского района Московской области на котором собравшиеся обвинили подмосковного губернатора Андрея Воробьева в предательстве за его решение передать поселок Калужской области. Жители Курилово назвали себя крепостными, которых «спихивают» чужому барину, как «невыгодных», сообщается на сайте администрации Серпуховского района.
Между тем, глава администрации района Александр Шестун поддержал позицию жителей поселка. Решать такой вопрос, не спрашивая мнения самих куриловцев, не только некорректно с правовой точки зрения, но и неэтично, сказал он. Так, тот же Шестун на заседании правительства Калужской области 18 апреля, где рассматривалось письмо главы Подмосковья Андрея Воробьева калужскому губернатору Анатолию Артамонову с просьбой забрать «Серпухов-15» предложил территориальный обмен: Калужская область отдает Серпуховскому району Курилово, а взамен получает незаселенный земельный участок в Серпуховском районе. Тогда Анатолий Артамонов отверг это предложение, но затем свое мнение изменил. Губернатор Артамонов сам предложил коллеге Андрею Воробьеву отдать Московской области Курилово с условием, что Московская область компенсирует потерю земельным участком площадью 80 гектаров. Впрочем, это предложение Воробьев отверг, написав главе калужского региона, что считает такой обмен «нецелесообразным».
Когда участников встречи познакомили с перепиской двух губернаторов, касающейся судеб тысяч людей, то возмущению не было предела. Заместитель председателя правительства Московской области Юрий Олейников пытался успокоить присутствующих в зале, заверив жителей поселка, что они ничего не потеряют, сменив прописку с подмосковной на калужскую. Но ему не поверили.
Особенно, когда депутат Совета депутатов Серпуховского района Валентина Дулинская познакомила участников встречи с размером зарплат жителей Жуковского района, к которому хотят приписать Курилово. Зарплата у калужан в два с половиной раза меньше, чем у курилоовцев. Примерно настолько же подешевеет и статус жилья после передачи поселка Калужской области, сделала свой прогноз депутат.
В завершение встречи куриловцы потребовали провести референдум, по результатам которого и принимать решение о том, в составе какого субъекта РФ дальше жить поселку.
Ранее, жители поселка разместили на сайте сhange.org петицию, адресованную Владимиру Путину, Сергею Шойгу, губернаторам обеих областей, уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову и телеведущему Андрею Малахову. В этой петиции они попросили не допустить присоединения поселка к Калужской области. По состоянию на 17.00 19 мая петицию подписали 1242 человека. Население поселка составляет около четырех тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в бывшем военном городке «Серпухов-15», расположенном на границе Калужской и Московской областей, активисты ОНФ в Калужской области зафиксировали крайне изношенную инфраструктуру: огромные ямы на дорогах, невыносимый запах в подъездах из-за неисправных коммуникаций, обветшалые социальные объекты. Жители городска жалуются на низкий уровень доступности общественного транспорта.
В перспективе предполагается присоединить бывший военный городок к территории деревни Маринки Жуковского района.
Ранее распоряжением правительства России от 17 апреля 2012 года «Серпухов-15» был исключен из перечня закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации. Жилой фонд подлежал передаче в муниципальную собственность. Поскольку расположен городок на территории Жуковского района Калужской области, он должен войти в состав калужского региона. Впрочем, этот процесс затянулся на четыре года.
По словам заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского, причина задержки в том, что жители бывших военных городков имеют регистрацию в Московской области, обслуживаются межрайонным отделом УФМС России по Московской области и являются избирателями, а также получателями социальных льгот, установленных для жителей Подмосковья. Не менее важным фактором стало и желание самих людей сохранить статус жителей Московской области из-за опасения потерять в уровне зарплат и социальных льготах.
Напомним, бывший военный городок «Серпухов-15» находится на территории сельского поселения Тарутино Жуковского района. Численность населения — около 4 тысяч человек. В городке 23 жилых пятиэтажных дома, гимназия, детский сад.
Кстати, в России сегодня около 7,5 тыс. военных городков, часть из них, территория которых пришла в негодность была переданы с баланса войсковых частей на баланс населенных пунктов и регионов.