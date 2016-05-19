Калуга, 19 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В бывшем военном городке «Серпухов-15», что в поселке Курилово, состоялось выездное заседание Совета депутатов Серпуховского района Московской области на котором собравшиеся обвинили подмосковного губернатора Андрея Воробьева в предательстве за его решение передать поселок Калужской области. Жители Курилово назвали себя крепостными, которых «спихивают» чужому барину, как «невыгодных», сообщается на сайте администрации Серпуховского района.

Фото с сайта администрации Серпуховского района Московской области

Между тем, глава администрации района Александр Шестун поддержал позицию жителей поселка. Решать такой вопрос, не спрашивая мнения самих куриловцев, не только некорректно с правовой точки зрения, но и неэтично, сказал он. Так, тот же Шестун на заседании правительства Калужской области 18 апреля, где рассматривалось письмо главы Подмосковья Андрея Воробьева калужскому губернатору Анатолию Артамонову с просьбой забрать «Серпухов-15» предложил территориальный обмен: Калужская область отдает Серпуховскому району Курилово, а взамен получает незаселенный земельный участок в Серпуховском районе. Тогда Анатолий Артамонов отверг это предложение, но затем свое мнение изменил. Губернатор Артамонов сам предложил коллеге Андрею Воробьеву отдать Московской области Курилово с условием, что Московская область компенсирует потерю земельным участком площадью 80 гектаров. Впрочем, это предложение Воробьев отверг, написав главе калужского региона, что считает такой обмен «нецелесообразным».

Когда участников встречи познакомили с перепиской двух губернаторов, касающейся судеб тысяч людей, то возмущению не было предела. Заместитель председателя правительства Московской области Юрий Олейников пытался успокоить присутствующих в зале, заверив жителей поселка, что они ничего не потеряют, сменив прописку с подмосковной на калужскую. Но ему не поверили.

Особенно, когда депутат Совета депутатов Серпуховского района Валентина Дулинская познакомила участников встречи с размером зарплат жителей Жуковского района, к которому хотят приписать Курилово. Зарплата у калужан в два с половиной раза меньше, чем у курилоовцев. Примерно настолько же подешевеет и статус жилья после передачи поселка Калужской области, сделала свой прогноз депутат.

В завершение встречи куриловцы потребовали провести референдум, по результатам которого и принимать решение о том, в составе какого субъекта РФ дальше жить поселку.

Ранее, жители поселка разместили на сайте сhange.org петицию, адресованную Владимиру Путину, Сергею Шойгу, губернаторам обеих областей, уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову и телеведущему Андрею Малахову. В этой петиции они попросили не допустить присоединения поселка к Калужской области. По состоянию на 17.00 19 мая петицию подписали 1242 человека. Население поселка составляет около четырех тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывшем военном городке «Серпухов-15», расположенном на границе Калужской и Московской областей, активисты ОНФ в Калужской области зафиксировали крайне изношенную инфраструктуру: огромные ямы на дорогах, невыносимый запах в подъездах из-за неисправных коммуникаций, обветшалые социальные объекты. Жители городска жалуются на низкий уровень доступности общественного транспорта.

В перспективе предполагается присоединить бывший военный городок к территории деревни Маринки Жуковского района.

Ранее распоряжением правительства России от 17 апреля 2012 года «Серпухов-15» был исключен из перечня закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации. Жилой фонд подлежал передаче в муниципальную собственность. Поскольку расположен городок на территории Жуковского района Калужской области, он должен войти в состав калужского региона. Впрочем, этот процесс затянулся на четыре года.

По словам заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского, причина задержки в том, что жители бывших военных городков имеют регистрацию в Московской области, обслуживаются межрайонным отделом УФМС России по Московской области и являются избирателями, а также получателями социальных льгот, установленных для жителей Подмосковья. Не менее важным фактором стало и желание самих людей сохранить статус жителей Московской области из-за опасения потерять в уровне зарплат и социальных льготах.

Напомним, бывший военный городок «Серпухов-15» находится на территории сельского поселения Тарутино Жуковского района. Численность населения — около 4 тысяч человек. В городке 23 жилых пятиэтажных дома, гимназия, детский сад.

Кстати, в России сегодня около 7,5 тыс. военных городков, часть из них, территория которых пришла в негодность была переданы с баланса войсковых частей на баланс населенных пунктов и регионов.