Нальчик, 19 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии приостановлены поисково-спасательные работы на горе Гума-Чи. Как сообщили ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального управления МЧС, сегодня, около 17:00, спасатели находились в альплагере Улу-Тау на высоте 2500 метров в ущелье Адыр-Су. Однако продолжать поисковые работы не представляется возможным из-за ухудшения погодных условий.

Greg L. Wrigh Лавина

Возобновление поисков продолжится, как только позволит погода, отметили в спасательном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 мая, в районе горы Гума-Чи в Кабардино-Балкарии, на высоте около 4000 метров сошла лавина, в результате чего помощь потребовалась группе из пяти человек и в первую очередь двум туристам, получившим серьезные повреждения ног.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 12 человек не смогли добраться в район, где находились альпинисты. В спасательных работах планировалось задействовать вертолет. Однако из-за плохих погодных условий применить авиацию не удалось. Поздним вечером, 18 мая, троих спасателей с теплой одеждой и продуктами питания для пострадавших доставили на высоту три тысячи метров. Далее они пешком отправились к месту происшествия.

Сегодня, 19 мая, с утра поиски продолжились, но из-за плохой погоды завершить их до сих пор не удалось.