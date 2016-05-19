Бенгази, Ливия, 19 мая, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Ливии боевики «Исламского государства» осуществили два взрыва против боевых групп, лояльных правительству национального единения, передает Associated Press. Из-за нападения террористов-смертников погибли 32 солдата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Мухамед Шамиа, представитель боевого ополчения Мисраты, сообщил AP, что атака была совершена вчера ночью, 18 мая.

Он говорит, что два террориста-смертника на двух ТС, начиненных взрывчаткой, протаранили позиции ополченцев в районах аль-Вашка и Бураят аль-Хасун к западу от прибрежного города Сирт. Последний считается оплотом ИГИЛ в Ливии. Еще 50 членов милиции получили ранения.

ДАИШ уже взял на себя ответственность за взрывы, опубликовав сообщение об этом в «Твиттере».