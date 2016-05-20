Ставрополь, 20 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум.



tonkosti.ru Курортный бульвар. Кисловодск. Ставропольская область

ООО «ТТ-трэвел» (TUI Russia), входящее в состав международного туристского холдинга TUI Group, поможет продвижению туристического продукта Ставропольского края на российском и мирлвом туристских рынках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве будет подписано 20 мая в рамках Международного форума минеральных водных источников Н2О в Пятигорске Ставропольского края.

Соглашение предполагает развитие сотрудничества в сфере индустрии туризма и гостеприимства Ставропольского края, а также реализацию совместных программ по продвижению туристского продукта Ставрополья на мировом и российском туристских рынках.

TUI Group — группа компаний, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом рынке. Она обслуживает более 30 млн клиентов в год, предлагая отдых в 180 странах мира.

Напомним, на Ставрополье проходит Первый Международный форум Минеральных водных источников Н2О, который собрал более 500 экспертов из 20 регионов России и из-за рубежа. В рамках форума представлены инвестиционные проекты, туристические продукты, а также уникальные бальнеологические особенности Кавминвод. В рамках форума также работает выставка предприятий по добыче и розливу минеральной воды, туристических компаний, ведущих санаториев.