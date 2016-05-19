Челябинск, 19 мая, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Челябинские общественники обнаружили более 100 источников загрязнения главного источника питьевой воды для областного центра, Шершневского водохранилища. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе пресс-конференции сообщали представители волонтерского эко-движения «Время Че». Участники движения в течение недели совершали рейды по берегам водохранилища и фиксировали все экологические нарушения.

Мусор

«В ходе рейда нами обнаружены не только многочисленные стихийные свалки по береговой полосе водохранилища, но даже наличие выгребных ям в непосредственной близости от воды в частном жилом секторе. Застройка западного берега Шершней — строительство поселков «Малиновка», «Западный», «Залесье» и других, а также неудовлетворительное состояние ливневок — источник дополнительной антропогенной нагрузки на водоем», — сообщил председатель эко-движения «Время Че» Феликс Панов.

Факт ухудшения качества воды в Шершневском водохранилище подтверждают и специалисты регионального Роспотребнадзора, которые проводят регулярные исследования уже не одно десятилетие.

«По нашим наблюдениям ухудшения есть как по биологическим, так и по химическим показателям. Конечно, вода проходит очень глубокую очистку и ежедневно анализируется на безопасность, но все же качество ее упало по сравнению с прежними годами. Причина — человеческий фактор. Необходимо повышать уровень культуры населения. К примеру жители новостроек на берегу Шершней не задумываясь сваливают строительный и другой мусор на берегу, что недопустимо, так как чем чище берег, тем чище вода», — подчеркнула начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Роспотребнадзора Галина Романова.

По данным министерства экологии Челябинской области, в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами. Так работа будет проводиться в три этапа: первый этап — это оценка существующей ситуации с объемами отходов, второй этап — разработка норм накопления отходов по территориям, третий — создание большого информационного ресурса, который отражал бы ситуацию по обращению с отходами в режиме реального времени.

В завершении пресс-конференции общественники, представители власти и природоохранной прокуратуры пришли к единому выводу о полнейшей неэффективности разовых мер. Эксперты уверены, что необходим комплексный подход к решению проблемы загрязнения водоемов — контроль за соблюдением санитарных и экологических норм, построение эффективной системы обращения с отходами, просветительская работа с населением.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года общественные экологи взяли и передали в независимую экспертную лабораторию пробы воды из нескольких наиболее популярных среди южноуральцев озерах. В итоге специалисты пришли к выводу, что качество воды в не питьевых источниках — озере Смолино и Первом озере гораздо ближе к норме, чем вода из водохранилища Шершни, из которого пьет воду миллионный Челябинск.

Как выяснилось, вода в единственном питьевом источнике не соответствует нормам СанПИН, и тем более, нормам ВОЗ, которые гораздо строже. Вообще же, во многих находящихся в черте города водоемах специалисты не рекомендуют даже купаться.