Рязань, 19 мая, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Рязанская область выдержала жесткую конкуренцию с другими регионами РФ за право построить на своей территории молочно-товарный комплекс. Об этом заявил губернатор Олег Ковалев 19 мая, комментируя подписание Соглашения между Рязанской областью, холдингом Charoen Pokphand Group и Российским фондом прямых инвестиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

Глава региона сообщил, что соглашение предусматривает строительство молочно-товарного комплекса полного цикла стоимостью около миллиарда долларов. Комплекс должен стать одним из крупнейших в России и даже в мире: его площадь составит порядка 1 тыс. га, численность скота — до 80 тыс. голов.

«Это уникальный проект-лидер. В новом комплексе будут использоваться самые современные технологии. В нем совмещены производство и переработка, которая осуществляется в течение двух-трех часов, что позволит сохранить максимум полезных свойств молока», — сказал губернатор.

«Мы выдержали жесткую конкуренцию с другими регионами РФ. Многие боролись за право создать у себя такое производство», — добавил губернатор. Он отметил, что фактором, повлиявшим на выбор именно Рязанской области для реализации проекта, стало прогрессивное региональное законодательство, предусматривающее льготы для желающих вложить капитал. Преференции распространяются как на российских, так и на зарубежных инвесторов. Кроме того, регион будет вести работу с энергетическими и газовыми компаниями для обеспечения комплекса необходимыми ресурсами, планируется построить дорогу к мега-ферме по профильной программе.

Подписанию Соглашения предшествовала большая подготовительная работа, состоялся обмен делегациями. «Представители инвестора внимательно изучали все возможности Рязанской области: строительные мощности, перспективы АПК, возможности приобретения техники, оборудования. В нас увидели надежных партнеров, поэтому и было подписано такое Соглашение», — подчеркнул глава региона.

Глава региона подчеркнул, что при подготовке Соглашения было учтено состояние рынка молочной продукции страны — сегодня он на половину функционирует за счет поставок из-за пределов РФ, молока производится меньше, чем потребляется.

«Половина произведенного на мега-ферме молока будет перерабатываться в сыры твердых и мягких сортов, которых мало выпускается в России. Речь также шла о том, чтобы эта продукция была доступна людям со скромным достатком. Другая половина — пастеризованное и ультра-пастеризованное молоко. Это продукция длительного хранения. Она и часть сыров может поставляться на экспорт. Возможно, будут также выпускать термостатные йогурты», — сказал губернатор.

Глава региона отдельно подчеркнул, что «никто из рязанских сельхозтоваропроизводителей не будет ущемлен. Наши профильные предприятия имеют свои ниши, новое предприятие не будет пересекаться с ними по видам продукции в силу своей специфики».

По словам главы региона, компания-инвестор планирует закупить коров с высокой жирностью молока. Что касается кормовой базы, то земельный банк для выращивания кормов планируется наращивать постепенно. «Задача — задействовать землю, которая не обрабатывается. На пахотных землях строить мега-ферму никто не будет. На первом этапе и в более длительной перспективе приобретать корма планируется у рязанских фермеров. Это дает возможность нашим сельхозпроизводителям специализироваться на выращивании однолетних и многолетних трав, производстве силоса, сенажа и продавать их нашим партнерам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение было заключено 18 мая в Санкт-Петербурге в ходе форума «Российско-Таиландский бизнес-диалог». Документ подписан в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.