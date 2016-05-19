Калуга, 19 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельской Думы одного из сельских поселений Дзержинского района Калужской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

informus.ru Депутат сельской Думы совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СКР по Калужской области Игорь Зайцев, по версии следствия, подозреваемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), в апреле 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной на территории Дзержинского района, совершил наезд на человека.

В настоящее время органами предварительного следствия проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу. В частности устанавливается вред здоровью, причиненный потерпевшему в результате дорожно-транспортного происшествия. По результатам проведённых следственных мероприятий действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка.

Стоит отметить, что расследование преступлений, совершённых указанной категорией граждан, находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления, так как представляют повышенную общественную опасность и подрывают авторитет власти в целом.