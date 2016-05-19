В Калужской области пьяный депутат наехал на пешехода
Калуга, 19 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельской Думы одного из сельских поселений Дзержинского района Калужской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Как сообщил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СКР по Калужской области Игорь Зайцев, по версии следствия, подозреваемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), в апреле 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной на территории Дзержинского района, совершил наезд на человека.
В настоящее время органами предварительного следствия проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу. В частности устанавливается вред здоровью, причиненный потерпевшему в результате дорожно-транспортного происшествия. По результатам проведённых следственных мероприятий действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка.
Стоит отметить, что расследование преступлений, совершённых указанной категорией граждан, находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления, так как представляют повышенную общественную опасность и подрывают авторитет власти в целом.