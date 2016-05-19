Ташкент, 19 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Европейский Союз намерен предоставить Узбекистану финансовую помощь для реализации топливно-энергетических проектов.

europeanul.org Марош Шефчович

«Финансовые возможности Евросоюза могут обеспечить необходимое финансирование для конкретных проектов в сфере устойчивой энергетической политики», — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая на ташкентской вставке «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2016».

В частности, чиновник указал на возможность финансирования таких проектов со стороны Европейского инвестиционного банка, предложив Узбекистану подключиться к программе «Возможности инвестиционной поддержки в Центральной Азии» для привлечения грантов и технической помощи.

Отношения Узбекистана с Евросоюзом развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), которое вступило в силу 1 июля 1999 года.

В январе 2011 года между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, который предусматривает участие компаний из стран Евросоюза в модернизации отраслей топливно-энергетического комплекса, внедрение энергосберегающих технологий и развитие транспортно-коммуникационных и транзитных коридоров между регионами.