Барнаул, 19 мая, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Заринский спортсмен Дмитрий Пятибрат одержал победу в турнире смешанных боевых единоборств (ММА) серии «Грозная Битва ХХ». Об этом сегодня, 19 мая, сообщает газета «Наш город-Заринск».

коллаж Заринский спортсмен Дмитрий Пятибрат одержал победу в турнире смешанных боевых единоборств

Проходил турнир 14 мая в Грозном и включал в себя 16 бескомпромиссных поединков с участием спортсменов России и ближнего зарубежья.

«Многие жители Заринска наблюдали за поединком в прямом эфире, и были счастливы узнать, что Дмитрий Пятибрат уложил соперника, став единственным в Алтайском крае спортсменом, достигшим такого результата в серии «Грозная битва». Ему предстояло встретиться с серьезным соперником Магомадом Салах Исаевым в весе 65,8 кг. Казалось бы, в этот момент все было направлено против алтайского гостя: незнакомый зал, чужой язык, зрители, болеющие «за своего». Сидя у экранов телевизоров, заринцы с горечью в душе слушали, как комментаторы скептически оценивали силы алтайского спортсмена, поддерживая Исаева. Но все встало на свои места уже к концу первого раунда, когда Дмитрий показал себя, и ведущие признали, что соперник он очень серьезный и чеченскому спортсмену нужно постараться, чтобы одержать победу. В итоге единогласным решением судей Дмитрий Пятибрат выиграл бой и победоносное: «Заринск!» прокричал в камеру», — поделились приятной новостью заринские журналисты.

Они также выяснили, что Дмитрий Пятибрат занимается в клубе «Крепость» уже 13 лет. За те годы, что его тренирует Данил Нартов, он успел накопить огромный соревновательный опыт. В любительском спорте Дмитрий дважды становился чемпионом России по армейскому рукопашному бою, трижды выигрывал чемпионат вооруженных сил на призы командующего ВДВ генерал-полковника В. Шаманова. В этом году спортсмен поступает в Новосибирское высшее командное училище и продолжит заниматься профессиональным спортом.

«Хотелось бы отметить, что Дмитрий Пятибрат стал первым сибирским бойцом, который одержал победу на турнире «Ахмат» в Грозном. Он является молодым, перспективным спортсменом и эта победа, безусловно, заставит всех его соперников серьезнее относиться к поединку с ним. Соперник заринского спортсмена — Магомед-Саллах Исаев — несколько месяцев назад победил другого бойца Алтайского края — Александра Володина — поэтому новое состязание было для нас принципиальным», — сообщил ИА REGNUM один из основателей Центра Смешанных Единоборств «Top Team Siberia» Александр Локтев.

Он пояснил, что участие алтайских спортсменов на столь престижных рингах стало возможным благодаря совместной работе «Top Team Siberia» и заринского клуба «Крепость».

«В последнее время выступление алтайских спортсменов на площадках ведущих российских промоушенов ММА становится доброй традицией. Шараф Давлатмуродов заключил контракт с промоутерской компании ACB и готовится к своему следующему бою. Николай Прядко и Оскар Долчин также заключили контракты с известным промоушеном «Fight Nights» и ожидают своих новых соперников. Все три бойца являются спортсменами нашего, алтайского клуба. Уверены, что в скором времени и другие бойцы края смогут проявить себя на профессиональной арене. Контракты с лигой бойцам помогает заключать компания Top Team Management, основателями которой тоже являемся я и мой партнер Евгений Шевченко. Индустрия ММА динамично развивается в нашей стране, и возможность показать себя нашим бойцам непременно представится», — подчеркнул Александр Локтев.

По его мнению, в настоящее время на Алтае созданы все условия, которые позволят дать мощный импульс к развитию смешанных единоборств на Алтае.

Справка:

Центр Смешанных Единоборств «Top Team Siberia» в 2015 году основали Александр Локтев и Евгений Шевченко. В клубе тренируются люди всех возрастов: дети и взрослые. По своему оснащению и тренерскому составу он считается одним из лучших клубов в Сибири. Это отметил даже известный американский боец — Джефф Монсон, побывавший в Барнауле на открытии клуба. В 2017 году приобщиться к смешанным боевым единоборствам смогут спортсмены Индустриального района Барнаула: филиал клуба планируется открыть в Индустриальном районе краевой столицы.

Компания по менеджменту бойцов «Top Team Management» — одна из ведущих российских компаний в сфере ММА промоушена, продвигающая сильнейших бойцов в лучшие лиги мира. Основана в 2014 году. К своим заслугам относит продвижение спортсменов в ТОП лиги UFC.