Львов, Украина, 19 мая, 2016, 19:30 — ИА Регнум. «Встретились, примирились. На следующей неделе также намерены встретиться, чтобы обсудить проблемы. На данный момент все хорошо», — сообщил news.am руководитель армянской общины Украины Николай Кочарян .

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12−15 мая вo Львове проходило первенство Европы по кунг-фу. Во время соревнований представители Азербайджана спровоцировали массовые столкновения с представителями Армении.

16-го мая главное управление полиции Львовской области сообщило, что около 16:00 на оперативную линию поступило сообщение о массовой драке, которая произошла на одной из львовских улиц вблизи кафе. Как выяснилось позже драка произошла между армянской и азербайджанской общиной Львова.

Посол Армении на Украине Андраник Манукян 18-го мая сообщил, что инцидент находится в центре внимания посольства Армении. По его словам, диппредставительство командировало во Львов консула, чтобы выяснить всё на месте.