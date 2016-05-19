Минск, 19 мая, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Официальный Минск приветствует решение правительства Албании, в соответствии с которым гражданам Белоруссии в период с 15-го мая по 1-е ноября 2016 года разрешён безвизовый въезд на территорию Албании для туристических и частных поездок сроком до 90 дней. Об этом 19-го мая на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Мы приветствуем такие решения зарубежных стран, так как они свидетельствуют о том, что Белоруссия не рассматривается ими как источник нелегальной миграции или других угроз в сфере безопасности», — сказано в официальном сообщении МИД постсоветской республики.