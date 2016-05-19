Подгорица, 19 мая, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Вопрос о необходимости проведения в Черногории референдума по вопросу о членстве страны в НАТО будет решаться следующим составом парламента, который будет избран по итогам выборов в октябре этого года, заявил 19-го мая премьер-министр Черногории Мило Джуканович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

При этом глава правительства отметил, что в Конституции Черногории не содержится положений, которые обязывали бы власти страны проводить подобный референдум, передаёт агентство БГНЕС.

Несмотря на серьёзный раскол в обществе по вопросу вступления страны в НАТО, Мило Джуканович ранее заявлял, что власти Черногории не видят для себя ни юридических оснований, ни политических обязательств для проведения в стране референдума.

«В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — заявлял Джуканович.

Как передавало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств стран НАТО 19 мая подписали протокол о принятии Черногории в Североатлантический альянс. Официальная церемония подписания документа прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Протокол дает Черногории право участвовать в заседаниях Североатлантического альянса в качестве наблюдателя. Для окончательного присоединения страны к военному блоку документ должны ратифицировать все 28 государств — членов НАТО.