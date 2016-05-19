Тверь, 19 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. 107 млн рублей выделено дополнительно из бюджета Тверской области на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

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Как сообщили в пресс-службе, в целях создания более эффективной бюджетной политики в регионе меняются подходы к работе бюджетной системы. Теперь все проекты корректировок бюджета области рассматриваются на заседаниях правительства региона, а для подготовки основных параметров бюджета и проектов изменений в него создана рабочая группа.

Кроме того, теперь заседания бюджетной комиссии проводит глава региона. Как подчеркнули в облправительстве, данные шаги должны оптимизировать планирование расходов региональной казны, повысить эффективность принимаемых решений, а значит — улучшить качество жизни населения.

На заседании 19 мая были приняты решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета области ряду отраслей экономики и социальной сферы Тверской области. Так, на переселение граждан из аварийного жилья дополнительно будет выделено 107 млн рублей. Около 15 млн рублей будет добавлено на улучшение жилищных условий многодетных семей. Дополнительную финансовую поддержку получит сельское хозяйство — около 4 млн рублей выделят на субсидирование процентной ставки по коротким кредитам, взятым на развитие растениеводства. Еще 10 млн рублей решено выделить на создание дополнительных спортивных площадок и тренажерных залов в области.

«Также на заседании комиссии мы рассмотрели финансовые возможности для развития малого и среднего бизнеса, инфраструктуры региона. Дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства, многодетных семей, жителей аварийных домов, спорта удалось изыскать за счет перераспределения неэффективно используемых средств по другим направлениям», — отметил Игорь Руденя.