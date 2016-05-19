Каир, 19 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Информация СМИ об обнаружении обломков пропавшего самолета А320 у острова Крит не соответствует действительности. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщило Министерство гражданской авиации Египта.

Adrian Pingstone Самолёт А320 EgyptAir

Речь шла о двух крупных пластиковых предметах белого и красного цвета, якобы обнаруженных в Средиземном море.

«EgyptAir связался с компетентными службами, они не подтвердили достоверность публикуемой информации», — говорится в заявлении министерства.

В настоящее время поиски исчезнувшего воздушного судна продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая пассажирский самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров примерно в 280-ти км от побережья Египта. На борту авиалайнера находились граждане 12 стран, всего 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа).

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны, однако власти Египта не исключают, что это был теракт.

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