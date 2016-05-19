Афины , 19 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) призывает европейские страны-кредиторы смягчить условия погашения задолженности Греции, но не требует списать долги Афинам, передает Associated Press.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510-е

На брифинге 19-го мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что страны еврозоны должны гарантировать «очень длительные периоды погашения и низкие процентные ставки».

По его словам, если условия погашения будут смягчены, странам-кредиторам не придется списывать часть кредитов, предоставленных Греции, и которые Афины не в состоянии погасить.

МВФ участвует в переговорах о предоставлении новых греческих кредитов взамен на экономические реформы Греции.

Очередная встреча министров финансов ЕС по Греции пройдет в Брюсселе 24-го мая.