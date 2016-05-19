Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Сборная Финляндия по хоккею переиграла команду Дании в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, прошедшая 19-го мая в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:1.

goodfon.ru На льду

Шайбы у финнов забросили Микаэль Гранлунд (дубль), Ярно Коскиранта, Патрик Лайне, Юсси Йоккинен. Автором единственного гола у Дании стал Ларс Эллер.

Таким образом, команда Финляндии стала первым полуфиналистом ЧМ-2016. В полуфинале турнира финны встретятся с победителем пары Россия — Германия.

ЧМ-2016. ¼ финала.

Финляндия — Дания — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

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