Москва, 19 мая, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Сегодня, 19-го мая 2016 года, Верховная рада Украины переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. За принятие проекта постановления проголосовали 247 депутатов при 226 необходимых.

Во исполнение «закона о декоммунизации»

Переименование осуществлено в рамках выполнения так называемого закона о декоммунизации, поскольку Днепропетровск был назван в честь коммунистического деятеля Григория Петровского. Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявляет, что переименование Днепропетровска в Днепр полностью противоречит мнению абсолютного большинства жителей города и более 90% горожан выступают за сохранение городом его имени.

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова прокомментировала переименование украинского областного центра:

«Категорически против изменения названий городов, да и других населенных пунктов, как и улиц. С одной стороны, это тема для пиара, и этой возможностью пользуются.

С другой, это все равно, что отрицать свою историю. Да и переименование Днепропетровска в Днепр это подтверждает, так как проходит, по словам депутатов Верховной рады, в рамках декоммунизации. Кстати, в этом же ряду стоит снос памятников.

Увы, мы являемся свидетелями переписывания истории, особенно на Украине».