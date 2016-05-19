Киев, 19 мая, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что средняя зарплата в стране в результате реформ может быть на уровне 1 тыс. евро. Об этом он заявил во время презентации проекта плана действий Кабинета Министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

«Если мы возьмем наших европейских партнеров, мы увидим, что средняя заработная плата в этих странах, например в Польше или Словакии, равна примерно 1 тыс. евро, а на Украине это порядка 150−170 евро. Мы понимаем, что, в принципе, имея колоссальный потенциал, природные ресурсы, при грамотном, качественном управлении, Украина может достичь этих показателей, и это будет означать, что мы можем стать конкурентными, а люди начнут получать возможности для качественной жизни», — сказал Гройсман.

По его словам, один из главных приоритетов правительства — достижение макроэкономической стабильности.

«Невозможно развивать страну, когда мы имеем нестабильную банковскую систему, когда мы имеем непонятные инфляционные процессы, когда мы имеем слабую, зарегулированную, закрытую экономику, неэффективное управление государственными предприятиями, когда мы имеем достаточно высокий уровень коррупции и невысокое доверие и эффективность судебной системы. Наша главная задача — обеспечить макроэкономическую стабилизацию, которая показывает свои возможности сегодня, и обеспечить в среднесрочной перспективе макроэкономический рост», — отметил Гройсман.

В целом же, приоритеты нынешнего правительства Украины на 2016 год — макроэкономическая стабилизация, повышение качества государственного управления и государственных услуг, установление верховенства права и противодействие коррупции, восстановление безопасности граждан, создание благоприятных условий для развития бизнеса.

«Самый главный приоритет, который мы ставим перед собой — мы должны обеспечить высокий уровень жизни людей, а это возможно сделать, кто бы что ни говорил, через абсолютно устойчивую экономическую стабилизацию и долгосрочный экономический рост. Мы можем построить качественную, успешную страну только тогда, когда у нас будет стабильная, развитая и открытая экономика», — резюмировал украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что при назначении на пост премьера Владимир Гройсман объявил популизм одной из главных угроз для Украины.

«Мы можем сколько угодного говорить о том, как мы любим Украину, но если мы не будем подтверждать это собственными усилиями, своим результатом, то нам никто не будет доверять. И каждый в этом зале должен забыть о своем рейтинге, а должен помнить о том, как живет среднестатистический украинец», — сказал он.