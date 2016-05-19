Скопье, 19 мая, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США полагают, что решение президента Македонии Георгия Иванова о помиловании в начале апреля 56-ти политиков, обвиняемых в крупном скандале о прослушке, нанес ущерб авторитету страны, передает Business Insider.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Хойт Брайан Йи призвал политических лидеров Македонии «принять срочные меры, чтобы возместить ущерб, нанесенный этими помилованиями».

Выступая перед журналистами в Скопье после двухдневных переговоров с властями Македонии, он предложил перейти к «ясным, всеобъемлющим и недвусмысленным» действиям.

Начиная с февраля 2015 года, Македония переживает политические потрясения после скандала о прослушивании телефонных разговоров более 20 тысяч граждан. В результате этого запланированные на 5 июня досрочные выборы были отложены.