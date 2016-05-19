Цхинвал, 19 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Трех военнослужащих РФ, пострадавших в результате аварии автобуса в Южной Осетии, направили на дальнейшее лечение в Северную Осетию, сообщил главный врач цхинвальской больницы Маир Кокоев.

pixabay.com В горах Южной Осетии

По его словам, югоосетинские врачи оказали всем пострадавшим необходимую медпомощь, одному из них проведена операция, четверо до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

В четверг утром на трассе Цхинвал-Ленингор автобус с российскими военнослужащими слетел с трассы и ударился о бетонное ограждение. Погибли шесть человек, пострадавшие доставлены в больницу Цхинвала.

Ранее врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров в телефонном разговоре в президентом РЮО Леонидом Тибиловым выразил готовность оказать необходимую помощь пострадавшим.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что по приказу главы ведомства Сергея Шойгу с аэродрома Чкаловский вылетит самолет Военно-транспортной авиации с бригадами военных медиков для оказания помощи и перевозки пострадавших в военные клинические госпитали имени Бурденко и Вишневского.