Киев, 20 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Задача правительства в Киеве — предложить справедливую систему пенсионного обеспечения, что позволит обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки украинских граждан и преодолеть дефицит Пенсионного фонда. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» 19 мая.

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«Наша задача будет заключаться в том, чтобы предложить украинскому обществу такую систему, которая установит справедливое пенсионное обеспечение. И от этого должен выиграть рядовой украинский гражданин», — заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что пенсионная система на Украине «является абсолютно несовершенной».

«Сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет 145 млрд. гривен, и этот показатель будет расти ежегодно. Придет то время, когда дефицит Пенсионного фонда просто будет необъятным… При том, что большинство пенсионеров живут на минимальную пенсию. Кого это устраивает? Всех? Думаю, что нет. Поэтому это не вопрос МВФ — это вопрос Украины. Это вопрос, как будут жить украинцы на пенсии», — подчеркнул премьер-министр.