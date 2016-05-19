Киев, 19 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года экспорт товаров из «украинской части» Донецкой области, без учета части зоны проведения «АТО», составил 581,1 млн. долларов США, что по сравнению с январем-мартом 2015 года меньше на 332,2 млн.долл., или на 36,4%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

В целом по Украине соответствующий показатель сократился на 1,8 млрд. долларов, или на 18,5%, сообщает т.н. главное управление статистики в Донецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на продолжающийся спад внешнеэкономической деятельности, регион обеспечил в первом квартале 7,5% валютных поступлений от экспорта товаров в целом по Украине — это третье место после города Киева и Днепропетровской области.

Производимая в области продукция направлялась в 78 стран мира. Свыше половины всей валютной выручки региона от экспорта обеспечено за счет поставок на европейский рынок. При этом продолжал снижаться удельный вес поступлений от экспорта в Российскую Федерацию и в страны Азии. Однако все изменения географической структуры экспорта происходили в условиях сокращения абсолютных объемов поставок и потери прежних рынков сбыта, — информирует ведомство.

«Так, экспорт товаров в Италию, которая в течение двух последних лет занимает первое место среди всех стран, куда поставляется продукция из Донецкой области, уменьшился в январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,1 раза, составив 112,7 млн.долл., или 19,4% общего объема. Экспорт всех товаров на европейский рынок сократился по сравнению с январем-мартом 2015 года на 31,6%, в том числе в 28 стран Евросоюза — на 33,0%. Возросли при этом в 1,6 раза экспортные поставки товаров в Польшу, составив в январе-марте 2016 года 49,8 млн.долл., или 8,6% общего объема. На 20,0% увеличился по сравнению с январем-мартом 2015 года экспорт товаров в Болгарию (35,6 млн.долл., или 6,1%). Однако среднемесячный объем экспорта в Польшу в І квартале 2016 года ниже аналогичного показателя в 2013 году на 36,3%, а в Болгарию — в 2,4 раза», — говорится в сообщении.

На 19,2% уменьшились по сравнению с январем-мартом 2015 года валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, составив в І квартале 2016 года 72,3 млн.долл., или 12,5% общего объема (второе место). О значительном уменьшении масштабов внешней торговли с Россией свидетельствует то, что нынешняя валютная выручка от экспорта товаров почти в 9 раз меньше, чем в первом квартале 2013 года, а за последние 5 лет (максимальный объем поставок товаров предприятиями Донецкой области в Россию был зафиксирован в 2011 году) экспорт в Россию упал в 12,6 раза.

В 2,3 раза уменьшился в январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт в Турцию, составив 63,6 млн.долл., или 10,9% общего объема (третье место). Вся валютная выручка от экспорта товаров в страны Азии сократилась по сравнению с январем-мартом 2015 года на 47,7%.

Уменьшился по сравнению с январем-мартом 2015 года экспорт товаров также в страны Америки — на 35,7%, на африканский континент — на 40,5%.

С начала года продолжала ухудшаться товарная структура экспорта за счет снижения удельного веса товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Доля продукции машиностроения уменьшилась с 7,5% в январе-марте 2015 года до 5,2% в І квартале 2016 года, готовых пищевых продуктов — соответственно с 0,6% до 0,4%. К примеру, прекращение экспорта кондитерских изделий в Россию не было компенсировано поставками в другие страны, и общая валютная выручка от их экспорта сократилась по сравнению с январем-мартом 2015 года в 4,1 раза, а против І квартала 2013 года — более чем в 100 раз (с 60,8 млн.долл. до 0,6 млн.долл.).

В общем объеме экспорта 77,3% приходилось в І квартале 2016 года на черные металлы. Предприятия области поставили их за пределы Украины на 449,2 млн.долл., что на 35,9% меньше, чем в І квартале 2015 года. Сократился по сравнению с январем-мартом 2015 года также экспорт продукции химической промышленности — на 3,4%, продукции машиностроения — в 2,3 раза, готовых пищевых продуктов — также в 2,3 раза, изделий из черных металлов — в 3 раза.