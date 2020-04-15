Москва, 19 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Глава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) космонавт-испытатель Сергей Рязанский объявил сегодня о начале деятельности организации в финале двухдневного съезда организации, который прошел в стенах Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Юрий Гагарин и Герман Титов во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 1961

Закрывая съезд РДШ, который 18−19 мая собрал представителей региональных министерств, школ и самих школьников, Рязанский сказал: «Работа у нас с вами только начинается. Поехали!»

Комментируя итоги съезда, глава РДШ пояснил, что нынешний съезд определил основные направления и задачи организации. «Основной итог двух дней работы состоит в том, что «Российское движение школьников» создано и обязательно будет работать. Мы разобрали все вопросы, расставили все «точки над i», поняли наши шаги на ближайшие недели — у нас все шаги расписаны и определены четкие сроки действий, и мы начинаем работу», — рассказал он.

На съезде были определены основные четыре направления работы — военно — патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская активность.

«Это не значит, что мы зациклимся только на этом — какие-то направления могут быть расширены, мы открыты для новых предложений, просто для начала решили сосредоточиться именно на таком формате работы», — пояснил Рязанский.

Он отметил, что «в каждом регионе будут выбраны пилотные школы, в которых РДШ начнет работу с 1 сентября».

«Выявлены некоторые методические вопросы по кадрам, по методикам работы, по различным направлениям. И в ближайшее время регионы получат все материалы от специалистов «Росдетцентра». Методическая работа с экспертами будет продолжаться все лето для того, чтобы к августу все методики были готовы, и можно было бы поработать с педагогами, которые будут, в свою очередь, работать с детьми», — подчеркнул Сергей Рязанский.