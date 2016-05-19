Тбилиси, 19 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Делегация Европарламента, в которую входят члены подкомитета по обороне и безопасности комитета иностранных дел, находится с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы парламента Грузии, официальные встречи делегация Европарламента начала 19-го мая утром. Первым гостей принял председатель парламента Давид Усурашвили. На встрече обсуждались процесс либерализации визового режима между Грузией и ЕС и вопросы безопасности.

parliament.ge Встреча в парламенте Грузии

Как заявил Давид Усупашвили после встречи, делегация Европарламента положительно оценила работу, проделанную правительством Грузии в сфере обороны и безопасности, а также в вопросе визовой либерализации.

«В эту делегацию входят представители всех политических групп, и все единогласно подтвердили, что Грузия выполнила абсолютно все пункты (плана визовой либерализации), и у них никаких претензий к нам нет. Поэтому никаких дополнительных условий для визовой либерализации от нас не требуют», — отметил председатель парламента.

По его словам, все более тесным становится сотрудничество между Грузией и ЕС и в вопросах безопасности, так как Евросоюз все больше интересуется этой темой.

Делегацию Европарламента принял и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. На встрече в администрации президента обсуждались процесс евроинтеграции Грузии, вопрос либерализации визового режима, ситуация на «оккупированных территориях» и вопросы безопасности.

Члены Европарламента зафиксировали поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнули, что Европарламент никогда не смирится с «оккупацией» территорий Грузии.

Они выразили президенту благодарность за участие грузинских военнослужащих в международных миротворческих миссиях и подчеркнули, что Грузия выступает в этих миссиях как один из крупных контрибьютеров.

Делегация Европарламента покинет Грузию 20-го мая.