Челябинск, 19 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Челябинской области в день предварительного голосования будут работать 476 избирательных участков. Как сообщил 19 мая председатель регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Законодательного собрания области Владимир Мякуш, по предварительным подсчетам ожидается, что на избирательные участки праймериз придут не менее 300 тысяч южноуральцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне дня предварительного голосования глава областного парламента обратился к жителям региона с просьбой не остаться равнодушными к будущему своей страны и области, осознать все ответственность своего решения и обязательно сделать взвешенный выбор.

«Те кандидаты, которые в ходе предварительного голосования наберут наибольшее число голосов граждан, получат право побороться за мандаты депутатов Государственной думы на выборах в сентябре текущего года. Уверен что наши граждане справятся с поставленной задачей и выберут, действительно, самых достойных, профессиональных и заслуживающих доверия кандидатов, которые с честью представят Челябинскую область в новом составе Госдумы и защитят интересы южноуральцев», — подчеркнул Владимир Мякуш.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году во внутрипартийном голосовании приняли участие 213 кандидатов, заявившихся на выборы в Законодательное Собрание и порядка 7 тысяч кандидатов в органы местного самоуправления. Предварительное голосование проходило на пяти площадках: Пласт, Сатка, Кыштым, Магнитогорск, Челябинск.

За право возглавить региональный список партии «Единая Россия» боролись шесть кандидатов, в число которых вместе с председателем областного Законодательного собрания Владимиром Мякушем, достойную конкуренцию главе региона составили детский региональным омбудсменом Маргаритой Павловой, общественником Вадимом Воробьем, заместителем председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Екимовым, руководителем женского общественного движения в Челябинской области Натальей Басковой входил и губернатор области Борис Дубровский.

Борис Дубровский одержал уверенную победу на всех пяти площадках праймериз, где проходило голосование за кандидатов в лидеры партийного списка. В итоге действующий губернатор Челябинской области стал лидером по уровню доверия ему жителей области. В Пласте, Сатке, Кыштыме, Магнитогорске и Челябинске за Бориса Дубровского проголосовали не менее 90% избирателей.