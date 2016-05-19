Киев, 19 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Киев ожидает позитивные новости относительно судьбы осужденных в Российской Федерации украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, переговоры по которым ведет Виктор Медведчук. С таким заявлением сегодня, 19 мая, выступила сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контрактной группы по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, комментируя последнюю гуманитарной подгруппы встречу в Минске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Hulsta Pack Ирина Геращенко

«Мы затронули вопрос освобождения украинских узников, которых удерживают в российских тюрьмах. Президент Украины держит вопрос освобождения украинцев на личном контроле, и мы имеем четкие директивы, приложить все усилия для их скорейшего освобождения. Здесь, благодаря в том числе работе украинской делегации в гуманитарной подгруппе, есть определенные позитивные сигналы. Медведчук рассказал об усилиях украинской стороны, надеемся, вскоре будем иметь позитивные новости относительно судьбы Афанасьева и Солошенко», — отмечает Геращенко.

Как известно, ранее сам Медведчук заявлял о том, что по просьбе президента Порошенко ведет переговоры по Афанасьеву и Солошенко.

«Речь идет об обмене данных лиц. Во второй половине апреля этого года я провел в Москве два раунда переговоров, обсуждая условия обмена Солошенко и Афанасьева на лиц, в которых заинтересованы в Российской Федерации. Могу сказать, что шансы на их освобождение и возвращение в Украину в ближайшее время очень высоки», — рассказал Медведчук в интервью «Подробностям».

Медведчук является спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. За период с декабря 2014 года по сегодняшний день при его участии были освобождены 399 человек, среди которых военнослужащие, бойцы «добровольческих» батальонов и гражданские лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ЮрияСолошенко российский суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2015 года. Крымчанин Олег Афанасьев, задержанный российскими спецслужбами в мае вместе с режиссером Олегом Сенцовым по обвинению в деле о подготовке терактов, приговорен к 7 годам лишения свободы.