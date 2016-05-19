Москва, 19 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Необходимо завершить инвентаризацию расходных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, заявил на семинаре в Мосгордуме депутат столичного парламента Владимир Платонов («Единая Россия»). По его словам, данная мера нужна в целях повышения финансовой устойчивости региональных бюджетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мосгордума

«В условиях, когда реализация полномочий субъектов РФ становится обременительной для региональных бюджетов, естественным становится растущий интерес субъектов РФ к более эффективному участию в федеральном законодательном процессе по предметам исключительного ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, прежде всего через осуществление законодательной инициативы в федеральном парламенте», — отметил Платонов.

Депутат добавил, что для более качественной проработки законодательных инициатив необходимо сделать акцент на работу региональных объединений.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), разграничение полномочий необходимо в целях повышения эффективности государственного управления. Однако вопросов по-прежнему много. «Это и целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий, и пределы законотворчества субъектов по вопросам, относящимся к предметам совместного ведения — особенно в части опережающего законотворчества по отношению к федеральному законодательству», — отметил Шапошников.

Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин поручил правительству провести инвентаризацию полномочий, переданных федерацией на региональный уровень, чтобы «исключить случаи их передачи без финансирования или определения доходных источников».