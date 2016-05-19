Лондон, 19 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Великобритания отправила военный корабль и самолет на поиски борта номер 804 авиакомпании EgyptAir, который, по версии властей Египта, упал в Средиземное море, пишет The Guardian.

U.S. Air Force photo С-130 «Геркулес»

Британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что направил к берегам Египта корабль Королевского ВМФ «RFA Lyme Bay», а также военно-транспортный самолет Королевских военно-воздушных сил «Локхид C-130 Геркулес». Последний вылетел с британской авиабазы Акротири на Кипре.

«Мы готовы предложить последующую поддержку», если это необходимо, говорит Фэллон.

По информации Лондона, на борту пропавшего с радаров А320 среди 66-ти пассажиров был один гражданин Соединенного королевства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280-ти км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальные версии крушения самолета А320 еще не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.