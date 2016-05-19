Симферополь, 19 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Вопрос с сохранением церемониального оружия (кортиков) офицерам ВМФ, выходящим в отставку, решается, однако для этого нужно время. Соответствующие поправки в закон «Об оружии» уже подготовлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации президента России.

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«Вопрос прорабатывается — как Министерством обороны, так и Правительством Российской Федерации. Однако для решения этой просьбы необходимо время, поскольку положение о морских кортиках регулируется Федеральным законом №150 «Об оружии». В данный момент поправки к закону, позволяющие офицерам ВМФ оставлять парадное оружие после выхода на пенсию, разработаны и проходят необходимые стадии голосования», — сообщили в пресс-службе президента РФ в ответ на запрос ИА REGNUM.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение севастопольского отставного офицера Сергея Горбачёва вернуть морским офицерам в запасе право на ношение кортиков. С такой просьбой Сергей Горбачёв обратился к президенту во время его большой пресс-конференции 17-го декабря 2015 года. Тогда он сообщил Путину, что у офицеров, вышедших в отставку с правом ношения формы, стали изымать офицерские кортики. «Флот — организация консервативная, держится в значительной мере на традициях. Есть такая традиция, это привилегия, система поощрения, когда офицер, увольняемый в запас, увольнялся с правом ношения формы, и при этом флотская форма одежды предусматривала морской кортик. Примерно в течение последних двух лет кортик морской у офицеров стали изымать. Вот я прослужил 36 лет на флоте, не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза?» — спросил офицер.

«Кортики офицерам надо вернуть», — ответил Владимир Путин.

Однако спустя полгода после пресс-конференции Сергей Горбачёв рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ничего не изменилось: офицеров Черноморского флота не рассчитывают по финансовому и иным видам довольствия при увольнении в запас до тех пор, пока они «не сдадут на склад свои кортики».

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